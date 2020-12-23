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Aktüel Fransa'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 386 kişi öldü
Aktüel

Fransa'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 386 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-12-23 00:11:06 -
Fransa'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 386 kişi öldü

PARİS (AA) - Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte hastanelerde 386 kişi hayatını kaybetti, 11 bin 795 yeni vaka tespit edildi.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 11 bin 795 artışla 2 milyon 490 bin 946'ya yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte hastanelerde 386 ve son 4 günde yaşlı bakımevlerinde 421 kişi yaşamını yitirdi. Toplam can kaybı 61 bin 702'ye çıktı.

Hastanelerde 2 bin 728'i yoğun bakımda olmak üzere 24 bin 964 kişinin tedavisi sürüyor. İyileşenlerin sayısı ise 1594 artışla 186 bin 58'e ulaştı.

Ülkede Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 4,4'e indi.

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