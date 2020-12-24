  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Fransa'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 278 kişi hayatını kaybetti
Aktüel

Fransa'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 278 kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-12-24 00:27:08 -
Fransa'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 278 kişi hayatını kaybetti

PARİS (AA) - Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 278 kişi yaşamını yitirdi, 14 bin 929 yeni vaka görüldü.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, son günlerde günlük Kovid-19 vaka ve virüs kaynaklı can kaybı sayısında düşüş gözlenmiyor.

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 14 bin 929 artışla 2 milyon 505 bin 875'e yükselirken Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte hastanelerde 278 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 61 bin 978'ye çıktı.

Hastanelerde 2 bin 710'u yoğun bakımda olmak üzere 24 bin 884 kişinin tedavisi sürüyor. İyileşenlerin sayısı ise 1214 artışla 187 bin 272'ye ulaştı.

Ülkede Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 4,3'e indi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Duyurdular! Resmen satıldı... Bizdeki hainler, Yunan'da bile çıkmadı
Gündem

Duyurdular! Resmen satıldı... Bizdeki hainler, Yunan'da bile çıkmadı

Sakarya Arifiye'deki tank palet fabrikası üzerinden Türkiye’nin savunma sanayiini geliştirmek adına gerçekleştirdiği ortaklıkları muhalefet ..
Rusya, Katar'da ilan etti: Karşılık vereceğiz
Dünya

Rusya, Katar'da ilan etti: Karşılık vereceğiz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Katar ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, "ABD yaptırımlarına sert bir şekilde karşılık vereceğiz' ..
Dünyayı ayağa kaldıran gelişme! İngiltere ile teması olmamıştı, daha bulaşıcı türe rastlandı
Korona Virüs

Dünyayı ayağa kaldıran gelişme! İngiltere ile teması olmamıştı, daha bulaşıcı türe rastlandı

Dünya basınının çok yakından takip ettiği mutasyon konusu ile ilgili yeni bir haber geldi. İtalya'da İngiltere ile teması olmayan bir kişide..
Satılık 2017 model Opel Insignia
Satılık 2017 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay