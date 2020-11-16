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Dünya Fransa'da son 24 saatte ağır koronavirüs faturası
Dünya

Fransa'da son 24 saatte ağır koronavirüs faturası

Fransa'da son 24 saatte 9 bin 406 kişide daha koronavirüs tespit edilirken, 506 kişi de öldü.

Yeniakit Publisher
2020-11-16 23:27:00 -
Fransa'da son 24 saatte ağır koronavirüs faturası

Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 991 bin 233'e ulaştı. Fransa'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 9 bin 406 kişide daha virüs tespit edildiği belirtildi. Toplam vaka sayısı 1 milyon 991 bin 233'e ulaştı.

Fransa genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısının ise 140 bin 880 olduğu bildirilirken; toplam can kaybının 506 daha artarak 45 bin 54 olduğu aktarıldı.

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