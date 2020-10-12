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Aktüel Fransa'da son 24 saatte 8 bin 505 Kovid-19 vakası tespit edildi
Aktüel

Fransa'da son 24 saatte 8 bin 505 Kovid-19 vakası tespit edildi

Yeniakit Publisher
2020-10-12 23:37:40 -
Fransa'da son 24 saatte 8 bin 505 Kovid-19 vakası tespit edildi

PARİS (AA) - Fransa'da son 24 saatte 8 bin 505 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede 95 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı sayısı 32 bin 825'e ulaştı.

Fransa'da virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 8 bin 505 artışla 743 bin 479'a yükseldi.

Son 7 günde 5 bin 350 kişi hastanelerde tedavi altına alındı, bunlardan 929'u yoğun bakımda yatıyor. Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 11,8'e ulaştı.

Ülkede, 10 Ekim'de kayıtlara geçen 26 bin 896 vakayla salgının başlangıcından bu yana ülkede ve Avrupa'da en yüksek günlük vaka sayısı tespit edilmişti.

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