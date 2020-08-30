  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Fransa'da son 24 saatte 5 bin 413 Kovid-19 vakası tespit edildi
Aktüel

Fransa'da son 24 saatte 5 bin 413 Kovid-19 vakası tespit edildi

Yeniakit Publisher
2020-08-30 22:06:08 -
Fransa'da son 24 saatte 5 bin 413 Kovid-19 vakası tespit edildi

PARİS (AA) - Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 5 bin 413 vaka görüldü.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede günlük vaka sayısı 5 binin üzerinde seyretmeye devam ediyor.

Ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 5 bin 413 artışla 277 bin 943'e yükseldi. Son 24 saatte hastanelerde 4 kişinin yaşamını yitirmesiyle can kaybı 30 bin 606'ya ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle 402'si yoğun bakımda olmak üzere 4 bin 535 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Ülkede yoğun bakımda bulunanların sayısı kısmen arttı.

Bilim Kurulu, ülkede sonbahar ya da kış aylarında ikinci dalganın yaşanmasından endişe edildiğini açıklamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ömer Vehbi Hatipoğlu'ndan Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama
Gündem

Ömer Vehbi Hatipoğlu'ndan Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama

Geçtiğimiz günlerde yeni tip koronavirüse yakalandığını açıklayan ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu’nun sağlık durumu ile ilgili son bilgiyi kardeş..
Trump’tan askeri müdahale mesajı! “Bu sorunu çözmezse giriyoruz”
Dünya

Trump’tan askeri müdahale mesajı! “Bu sorunu çözmezse giriyoruz”

ABD Başkanı Donald Trump, şehirdeki protesto gösterilerini engellemediği için, “Beceriksiz” olarak nitelediği Portland Belediye Başkanı Ted ..
Türk bilim adamı koronavirüse ömür biçti
Korona Virüs

Türk bilim adamı koronavirüse ömür biçti

Ölümcül koronavirüse ilişkin açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Fatih Şahiner, salgınının 2 sene daha devam edeceğini öngördüklerini söyledi. Şa..
Satılık 2012 model Fiat Fiorino
Satılık 2012 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı