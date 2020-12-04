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Aktüel Fransa'da son 24 saatte 11 bin 221 Kovid-19 vakası görüldü
Aktüel

Fransa'da son 24 saatte 11 bin 221 Kovid-19 vakası görüldü

Yeniakit Publisher
2020-12-04 22:09:14 -
Fransa'da son 24 saatte 11 bin 221 Kovid-19 vakası görüldü

PARİS (AA) - Fransa'da son 24 saatte 11 bin 221 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte hastanelerde 284 kişi ve son 3 günde yaşlı bakımevlerinde 345 kişi yaşamını yitirdi. Toplam can kaybı 54 bin 767'ye çıktı.

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 11 bin 221 artışla, 2 milyon 268 bin 552'ye yükseldi.

Hastanelerde 3 bin 293'ü yoğun bakımda olmak üzere, 26 bin 311 kişinin tedavisi sürüyor, iyileşenlerin sayısı ise 1412 artışla 168 bin 352'ye ulaştı. Hastanelerde bulunanların sayısı düşmeye devam ediyor.

Ülkede Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 10,7 oldu.

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