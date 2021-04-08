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Dünya Fransa’da Senato rezil tasarıyı onayladı
Dünya

Fransa’da Senato rezil tasarıyı onayladı

Fransız Senatosunda ele alınan ve bazı maddeleri yeniden yazılan güvenlik tasarısı, 98 "hayır" oyuna karşı 241 "evet" oyla kabul edildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-08 04:37:00 -
Fransa’da Senato rezil tasarıyı onayladı

Tasarının yürürlüğe girmesi için Ulusal Meclis tarafından da kabul edilmesi gerekiyor. 22. maddesi, polislerin ve jandarmanın gösterileri izlemek için insansız hava araçları kullanmasını içerin tasarıda, polisin kamusal alanda çekilmiş görüntüleri kullanma yetkisi genişletilirken, gösterilerde helikopter ya da insansız hava araçlarının çektiği videoların yayınlanmasına da imkan tanınıyor.

Tasarının, güvenlik güçlerinin görüntülerini yayınlayanlara 1 yıl hapis ve 45 bin avroya kadar para cezası verilmesini öngören 24. maddesinin artan tepkiler üzerine yeniden düzenlenmesi kararlaştırılmıştı.

Genel güvenlik yasa tasarısı polis şiddetine yol açacağı ve özgürlükleri kısıtlayacağı gerekçesiyle ülkede protesto gösterilerine neden olmuştu.

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