Dünya Fransa'da savcılık harekete geçti! TikTok'un algoritması çocukları intihara mı sürüklüyor?
Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Fransa’da savcılık, TikTok’un algoritmasının reşit olmayan kullanıcıları intihara yönlendirdiği şüphesiyle sosyal medya platformu hakkında ön soruşturma başlattı.

Fransa’da sosyal medya devi TikTok hakkında çarpıcı bir adım atıldı. Ulusal basındaki haberlere göre, Paris Savcılığı, Parlamentodaki TikTok Soruşturma Komisyonuna başkanlık eden Sosyalist Parti (PS) milletvekili Arthur Delaporte'un uyarısı üzerine harekete geçti.

Ön soruşturma açıldı

TikTok’un, çocuklar ve gençler üzerindeki olası olumsuz etkisine odaklanan Paris Savcılığı, "algoritmasının reşit olmayanları intihara sürüklediği" şüphesiyle sosyal medya platformu hakkında ön soruşturma açtığını duyurdu.

15 yaş altına yasak uygulanabilir

Milletvekili Delaporte, sosyal medya platformlarının 15 yaş altı gençlere yasaklanması gerektiğini belirterek, TikTok'un gençler üzerindeki psikolojik etkileri konusunda uyarmıştı.

