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Dünya Fransa'da şaka gibi olay! 'Selamunaleyküm' diyen kadın gözaltına alındı
Dünya

Fransa'da şaka gibi olay! 'Selamunaleyküm' diyen kadın gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2023-10-13 21:12:00 - 2023-10-13 21:17:52
Fransa'da şaka gibi olay! 'Selamunaleyküm' diyen kadın gözaltına alındı

Fransa'da oturduğu binada çalışan işçileri "selamunaleyküm" diyerek selamlayan kadın, komşusunun şikayeti üzerine bir süre gözaltında tutuldu.

Paris'te Avukat Nabil Boudi, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, bir kadın müvekkilinin oturduğu binadaki işçilere "selamünaleyküm" dediğini duyan komşusu tarafından polise şikayet edildiğini aktardı.

Avukat Boudi, şikayet kapsamında bu sabah gözaltına alınan kadın müvekkilinin bir süre sonra serbest bırakıldığını belirtti.

Boudi, müvekkilinin neden gözaltına alındığına ilişkin ise polisin, "mevcut bağlamda hiçbir risk alınamayacağı" yanıtını verdiğini ifade etti.

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