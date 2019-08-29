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Fransa'da polis şiddetine 313 adli soruşturma

Fransa İçişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Laurent Nunez, Ulusal Polis Soruşturma Biriminin, polisin sarı yeleklilerin eylemlerinde şiddet uyguladığı şüphesiyle başlattığı adli soruşturma sayısının 313'e yükseldiğini açıkladı

29 Ağustos 2019 Perşembe 19:22
Fransa'da polis şiddetine 313 adli soruşturma

PARİS (AA) - Fransa İçişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Laurent Nunez, Ulusal Polis Soruşturma Biriminin (IGPN), polisin sarı yeleklilerin gösterilerinde şiddet uyguladığı şüphesiyle başlattığı adli soruşturma sayısının 313'e çıktığını söyledi.

Nunez, LCI televizyonunda sarı yeleklilere ilişkin açıklamalarda bulundu.

IGPN'nin polisin eylemlerde protestoculara karşı şiddet uyguladığı şüphesiyle açtığı adli soruşturma sayısının 313'e yükseldiğini ifade eden Nunez, soruşturmaların henüz sonuçlanmadığını belirtti.

Paris Savcısı Remy Heitz, mayısta yaptığı açıklamada suçlu bulunan polislerin yıl sonuna kadar yargılanacağını söylemişti.

İçişleri Bakanı Christophe Castaner, nisan ayında yaptığı açıklamada IGPN'nin açtığı soruşturma sayısının 220 olduğunu belirtmişti. Castaner, daha önce yaptığı açıklamada, eylemlerde polisin müdahalesi sonucu 4 kişinin gözünden ağır yaralandığını itiraf etmişti.

Fransa Ombudsmanı Jacques Toubon, polisin sarı yeleklilerin gösterilerinde biber gazı kullanmasının yasaklanmasını istemişti.

Avrupa Parlamentosu da polisin gösterilerde protestoculara karşı aralarında biber gazının da olduğu savunma silahlarının kullanımını kınayan kararı şubatta onaylamıştı.

Polisin barışçıl gösterilerde eylemcilere karşı sert müdahalesi ve orantısız güç kullanımını kınayan kararda, üye ülkelerden polisin orantısız güç kullanmaması konusunda dikkatli olmaları istenmişti.

Hükümetin paylaştığı son rakamlara göre, gösterilerde şimdiye kadar 11 kişi hayatını kaybetti, bin 797'si polis 4 bin 245 kişi yaralandı, 12 bin 107 kişi gözaltına alındı ve 2 bine yakın kişiye hapis cezası verildi.

Mediapart internet sitesinin haberine göre, eylemlerde polisin kullandığı savunma silahları nedeniyle 5 kişinin eli koptu, 23 kişi gözünü kaybetti, 268 kişi başından, 15 kişi elinden, 64 kişi vücudundan, 26 kişi sırtından ve 106 kişi bacaklarından yaralandı.

Gösterilerde 95 gazeteci, 40 lise öğrencisi, 30 gönüllü sağlık görevlisinin yaralandığı ve polisin 145 hakaretle basın özgürlüğü ihlalinde bulunduğu kaydedildi.



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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 19:22
  1. Fransa
  2. polis şiddeti
  3. sarı yelekliler
  4. Soruşturma

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