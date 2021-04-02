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Dünya Fransa'da PKK operasyonu: 7 tutuklama
Dünya

Fransa'da PKK operasyonu: 7 tutuklama

Fransa'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 13 kişiden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-02 22:35:00 -
Fransa'da PKK operasyonu: 7 tutuklama

Fransa’da geçtiğimiz hafta PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan ve “terörün finansmanı” ile “terörist bir yapıyla bağlantılı organize gasp” suçlamalarıyla mahkemeye çıkarılan şahıslardan 7’si tutuklandı.

13 kişi gözaltına alınmıştı

Fransız emniyet birimlerinin, PKK/KCK'ya yönelik 23 Mart 2021'de Paris, Marsilya ve Draguignan'da gerçekleştirdiği operasyonlarda 13 kişi gözaltına alınmıştı.
Gözaltına alınanlarda 4’ü savcılık tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 9 kişi “terörün finansmanı” ve “terörist bir yapıyla bağlantılı organize grup olarak gasp” suçlamalarıyla 26 Mart 2021’de mahkemeye çıkarıldı.

7  kişi tutuklandı

Mahkemeye çıkarılan şahıslardan 7 kişi tutuklanarak cezaevine konulurken, bir kişi elektronik kelepçe uygulamasına tabi tutuldu, bir kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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