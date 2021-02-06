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Dünya Fransa'da patlama! Yaralılar var
Dünya

Fransa'da patlama! Yaralılar var

Fransa'nın Bordeaux şehrindeki Chartrons bölgesinde bir patlama meydana geldi. Gaz sıkışması nedeniyle yaşanan patlamada ilk belirmelere göre 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-06 14:22:00 -
Fransa'da patlama! Yaralılar var

Fransa'nın Bordeaux şehrindeki Chartrons bölgesinde sabah saatlerinde şiddetli patlama meydana geldi. Patlamanın 68 rue Borie caddesindeki bir garajda meydana geldiği İlk belirlemelere göre patlamanın nedeninin gaz sıkışması olduğu ifade edildi.

Bordeaux İtfaiye teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, olaya ilişkin ilk bulguların gaz sıkışmasına işaret ettiği ve patlamanın etkisiyle 3 binanın yıkıldığı, bir çok mağazanın da zarar gördüğü ifade edildi.

2 kişi enkaz altında

Bordeaux İtfaiye teşkilatı, bölgede önlem nedeniyle gaz akışının kesildiğini kaydederek, "50 kişilik itfaiye ekibimiz ile müdahalede bulunuyoruz. 3 yaralımız var. İki kişi enkaz altında arama çalışmaları yürütülüyor. Bazı yerleşim yerlerinde de tahliye sürüyor" ifadelerine yer verildi.

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