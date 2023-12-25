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Dünya Fransa'da patlama
Dünya

Fransa'da patlama

Yeniakit Publisher
2023-12-25 11:53:00 -
Fransa'da patlama

Fransa'da binadaki patlamanın ardından çıkan yangında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Fransa'nın Marsilya şehrinde 4 katlı binadaki patlamanın ardından çıkan yangında bir kişinin yaşamını yitirdiği, bir kişinin yaralandığı bildirildi.

France Bleu'nün haberine göre, dün gece Marsilya'nın 6. bölgesinde bulunan Bossuet Sokağı'ndaki 4 katlı binada patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yaklaşık 3 saatlik müdahalenin ardından alevleri söndürdü.

Yangında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Öte yandan patlamanın nedenine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
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