Fransa'da patlama
Fransa'da binadaki patlamanın ardından çıkan yangında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Fransa'nın Marsilya şehrinde 4 katlı binadaki patlamanın ardından çıkan yangında bir kişinin yaşamını yitirdiği, bir kişinin yaralandığı bildirildi.
France Bleu'nün haberine göre, dün gece Marsilya'nın 6. bölgesinde bulunan Bossuet Sokağı'ndaki 4 katlı binada patlama meydana geldi.
Patlamanın ardından yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yaklaşık 3 saatlik müdahalenin ardından alevleri söndürdü.
Yangında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Öte yandan patlamanın nedenine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
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