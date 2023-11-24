Fransa'da Nice takımının Cezayirli yıldızına İsrail zulmü!
Fransa takımı Nice'de forma giyen Cezayir asıllı futbolcu Yusuf Atal, gözaltına alındı.
Cezayirli yıldız 7 Ekim'de başlayan son İsrail saldırılarına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla tepki göstermişti.
Gazzeli masumları savunarak katliamın son bulması için sosyal medya hesabından sıklıkla çağrıda bulunan Yusuf Atal'a, ilgili paylaşımları sebebiyle "terörü övmek" suçlaması yapıldı.
Gözaltına alınan Cezayirli Atal'ın Fransız emniyetindeki sorgusunun devam ettiği belirtildi.
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