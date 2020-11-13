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Dünya Fransa'da muhalefet partisinin lideri Melenchon: Bu ülkede laiklik kılıfı altında Müslümanlara yönelik nefret var
Dünya

Fransa'da muhalefet partisinin lideri Melenchon: Bu ülkede laiklik kılıfı altında Müslümanlara yönelik nefret var

Fransa'da aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa Hareketinin lideri Jean-Luc Melenchon, "Bu ülkede laiklik kılıfı altında Müslümanlara yönelik nefret var. Laiklik bir dinden nefret etmek anlamına gelmiyor." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-13 09:49:00 -
Fransa'da muhalefet partisinin lideri Melenchon: Bu ülkede laiklik kılıfı altında Müslümanlara yönelik nefret var

Melenchon, son zamanlarda ülkede artan İslam karşıtlığına ilişkin BFMTV kanalında açıklamalarda bulundu.

Müslümanlara saygı duyulması gerektiğini vurgulayan Melenchon, Müslümanlara şüpheyle bakmayı bırakılmasını istedi.

Melenchon, bazılarının hoşuna gitmese de bunları söylemeye devam edeceğini kaydetti.

"Bu ülkede laiklik kisvesi altında Müslümanlara yönelik nefret var. Laiklik  dinden nefret etmeyi gerektirmez." Melenchon, Müslümanlardan nefret etmeye karşıyım dedi.

2022'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmak için 150 bin Fransız ın imzasını topladığını belirten Melenchon, terörle mücadelede yönteminin değişmesi gerektiğini söyledi.

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin ve siyasetçilerin İslam karşıtı açıklamaları ve uygulamaları tepkilere neden oldu.

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