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Aktüel Fransa'da Macron yönetiminin Müslümanları hedef alması yerel yöneticileri de harekete geçirdi
Aktüel

Fransa'da Macron yönetiminin Müslümanları hedef alması yerel yöneticileri de harekete geçirdi

Yeniakit Publisher
2020-10-23 23:24:15 -
Fransa'da Macron yönetiminin Müslümanları hedef alması yerel yöneticileri de harekete geçirdi

PARİS (AA) - Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin son zamanlarda Müslümanları ve ibadet yerlerini hedef almasıyla ülkenin farklı şehirlerinde benzer uygulamalar görülmeye başlandı.

Ülkenin Montpellier ve Toulouse kentlerinde, Paris yakınlarındaki Conflans-Sainte-Honorine semtinde geçen hafta başı kesilerek öldürülen öğretmeni "anmak için" resmi binaların duvarlarına Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürleri yansıtıldı.

Beziers'de de aşırı sağcı Belediye Başkanı Robert Menard'ın kararıyla kentin birçok yerinde söz konusu karikatürler gösterildi.

Macron yönetiminin son zamanlarda Müslümanları ve camileri hedef alan açıklamaları ve baskılar sonrası ülkede İslam karşıtı uygulamalar arttı.

Emmanuel Macron bir açıklamasında, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürleri yayınlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemişti.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin de ülkedeki marketlerde helal gıda ürünleri için bölümler bulunmasından rahatsız olduğunu belirtmişti.

İnsan Hakları Liginin (LDH) avukatı Arie Alimi, öğretmenin öldürülmüş halde bulunmasının ardından Fransız siyasetçilerinin büyük bölümünün Müslümanları hedef alan açıklamalarda bulunduğunu, bunun sonucu olarak başkent Paris'te başörtülü iki kadının saldırıya uğradığını belirtmişti.

Kuveyt Tüketici Dernekleri Federasyonu, Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürün yayınlanmasına tepki olarak Fransız ürünlerinin satılmaması için büyük bir kampanya başlatmıştı.

Fas'ta sosyal medya kullanıcıları Fransız ürünlerini boykot çağrısında bulunmuştu.

- Müslüman derneklere yönelik baskılar artıyor

Paris yakınlarındaki Conflans-Sainte-Honorine semtinde 16 Ekim'de bir öğretmen başı kesilerek öldürülmüştü.

Fransız yetkililer, öğretmenin katil zanlısının cesedin yakınlarında elinde bıçakla görüldüğünü ve kaçtıktan sonra polis tarafından vurularak öldürüldüğünü açıklamıştı.

Ortaokulda görevli tarih öğretmeninin öldürülmeden birkaç gün önce Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatür gösterdiği ve velilerin buna tepkide bulunduğu kaydedilmişti.

Bunun üzerine ülkedeki Müslüman dernek ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik baskılar ve baskınlar arttı.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, 19 Ekim'de yaptığı açıklamada, Fransa İslamofobi ile Mücadele Kolektifi (CCIF) ile Barakacity dahil birçok dernek ve sivil toplum kuruluşunun ve bir caminin kapatılacağını duyurmuştu.


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