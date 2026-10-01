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Dünya Fransa’da liselilere polis müdahalesi: Çok endişeliyiz çok!
Dünya

Fransa’da liselilere polis müdahalesi: Çok endişeliyiz çok!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

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Fransa’da yetersiz eğitim şartları, kalabalık sınıflar ve öğretmen eksikliğine karşı sokaklara dökülen lise öğrencilerinin eylemleri büyüyerek ülke geneline yayıldı. Paris çevresinden tüm kentlere sıçrayan gösterilere polisin müdahalesi sert olurken, İçişleri Bakanı Laurent Nunez gözaltı sayısının 625’e çıktığını ve 83 kolluk kuvvetinin yaralandığını bildirdi. Çöp kutularının ateşe verildiği ve okulların barikatlarla kapatıldığı olaylarda Eğitim Bakanı Edouard Geffray ise 119 öğrenci ve çalışanının yaralandığını açıklayarak kaygı uyandıran tablonun vahametini gözler önüne serdi.

Fransa’da eğitim koşullarına tepki gösteren lise öğrencilerinin eylemleri ülke geneline yayıldı. Gösterilerde 625 kişi gözaltına alınırken 83 polis ve jandarma yaralandı. Eğitim Bakanı Edouard Geffray ise 119 öğrenci ve okul çalışanının yaralandığını açıkladı.

Avrupa’nın göbeğinde eğitim sistemi çatırdarken, Fransız hükümeti öğrencilerin haklı taleplerine orantısız güç ve polis barikatlarıyla yanıt veriyor. Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez yaptığı açıklamada, geçtiğimiz haftadan bu yana devam eden lise protestoları sırasında gözaltına alınanların sayısının 625’e yükseldiğini bildirdi.

ÜLKEDE GERGİNLİK ARTIYOR

Fransa’da öğrenciler, ders programları, sınıf mevcutları ve öğretmen eksikliğinden bu yılki sıcak hava dalgası sırasında sınıfların aşırı ısınmasına kadar uzanan şikayetler nedeniyle geçtiğimiz haftadan bu yana protesto düzenliyor. Paris çevresindeki Île-de-France bölgesinde başlayan protestolar ülke genelindeki diğer kentlere de yayılırken, bazı gösterilerde okulların girişleri bloke edildi, okul çevrelerinde çöp kutuları ve çeşitli malzemeler ateşe verildi ve polisle öğrenciler arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez yaptığı açıklamada, lise protestoları sırasında gözaltına alınanların sayısının 625’e yükseldiğini bildirdi. Nunez, şiddet olaylarına sahne olan protestolarda 83 polis ve jandarmanın yaralandığını, olaylardan 356 okulun etkilendiğini açıkladı. Fransız bakan, "kolluk kuvvetlerinin hedef alınmasını, cisimlerin fırlatılmasını, şiddet eylemlerini, sözlü tacizi, kundaklama girişimlerini ve kent şiddeti anlamına gelen eylemleri" sert bir şekilde eleştirdi.

Eğitim Bakanı Edouard Geffray, geçtiğimiz hafta huzursuzluğun başlamasından bu yana 119 öğrenci ve okul çalışanının yaralandığını söyledi. Geffray, "Öğrencilerimizin, özellikle de şu anda derslere girmeleri engellenenlerin, sınıflarına dönebilmeleri büyük önem taşıyor" dedi.

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