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Aktüel Fransa’da "kuş gribi" paniği başladı
Aktüel

Fransa’da "kuş gribi" paniği başladı

Yeniakit Publisher
2020-11-20 04:52:52 -
Fransa’da "kuş gribi" paniği başladı

PARİS (AA) - Avrupa’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının en çok etkilediği ülkelerden Fransa’da ikinci bir kentte daha kuş gribi vakasının görülmesinin paniğe yol açtığı bildirildi.

Tarım Bakanlığının, Ulusal Sağlık Güvenliği Dairesine (Anses) dayandırdığı açıklamada kuş gribi nedeniyle yüzlerce tavuğun itlaf edildiği Korsika Adası’ndan sonra Yvelines kentindeki bir tavuk çiftliğinde de vakalar tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, Anses uzmanlarının iki salgın arasındaki bağlantıları ve un kaynağını belirlemeye çalıştığı ifade edildi.

Diğer yandan hükümet, bölgede gribin başka hayvanlara bulaşmasını engellemek için ulusal çapta önlemlerin artırılması talimatını verdi.

Ülkede kasım başında da göçmen kuşların, rotaları üzerindeki yerlere kuş gribi taşıması riski bulunduğu için 45 bölgedeki kümes hayvanlarının karantinaya alınması ya da güvenlik ağıyla korunması zorunlu kılınmıştı. Pazarlarda ise canlı kümes hayvanı satışı ile avcıların av kuşlarını kullanması da yasaklanmıştı.

Fransa'nın güneybatısındaki bölgelerde, 2015-2016 ve 2016-2017 kış mevsimlerinde görülen iki kuş gribi salgınında milyonlarca hayvan itlaf edilmişti.

Salgınlar, Fransa’nın ihracat gelirlerinde milyonlarca dolar zarara yol açmıştı.


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