Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 340'a yükseldi

PARİS (AA) - Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bin 340'a çıktı.



Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede, virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 785 artışla 225 bin 423'e yükseldi.

Son 3 günde hastanelerde 16 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 30 bin 340'a ulaştı.



Kovid-19 nedeniyle 396'sı yoğun bakımda olmak üzere 5 bin 45 kişinin hastanede tedavi gördüğü ülkede, iyileşenlerin sayısı 83 bin 47 oldu.

Ülkede salgın hızla yayılmaya devam ederken, 1-7 Ağustos'ta 589 bin 141 Kovid-19 testi yapıldı.

Bilim Kurulu, ülkede sonbahar ya da kış aylarında ikinci dalganın yaşanmasından endişe edildiğini açıklamıştı.

- Paris'te maske zorunluluğu

Başkent Paris'te bugün itibarıyla park, bahçelerde, Seine Nehri çevresinde ve kalabalığın oluştuğu bazı sokaklarda maske kullanımı zorunlu hale geldi. Bu kurala uymayanlara 135 avro ceza veriliyor.