  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 547'ye yükseldi

Ülkede son 24 saatte hastanelerde 38, son bir haftada yaşlı bakımevlerinde 73 kişi yaşamını yitirdi

Yeniakit Publisher
2020-06-16 22:37:42 -
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 547'ye yükseldi

PARİS (AA) - Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı, 29 bin 547'ye çıktı.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı, son 24 saatte 344 artışla 195 bin 121'e ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle 829'u yoğun bakımda olmak üzere, 10 bin 535 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Yoğun bakımda bulunanların sayısının 69 gündür düştüğü ülkede, iyileşenlerin sayısı da 185 artarak 73 bin 44'e yükseldi.

Salgında son 24 saatte hastanelerde 38, son bir haftada yaşlı bakımevlerinde 73 kişi yaşamını yitirdi.

Ölü sayısı hastanelerde 19 bin 90'a, bakımevlerinde 10 bin 457'ye yükseldi. Toplam can kaybı 29 bin 547 olarak kayda geçti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı