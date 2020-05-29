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Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bin 714'e yükseldi

Ülkede son 24 saatte 52 kişi yaşamını yitirdi

Yeniakit Publisher
2020-05-29 21:05:56 -
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bin 714'e yükseldi

PARİS (AA) - Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bin 714'e çıktı.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 597 artışla 224 bin 70'e ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle 1361'i yoğun bakımda olmak üzere 14 bin 695 kişi hastanelerde tedavi görüyor. Yoğun bakımda bulunanların sayısı 51 gündür düşüyor.

İyileşen kişi sayısı 656 artarak 67 bin 803'e yükseldi.

Salgın nedeniyle son 24 saatte hastanelerde 52 kişi yaşamını yitirirdi. Ölü sayısı hastanelerde 18 bin 387'ye, yaşlı bakımevlerinde 10 bin 327'ye yükseldi. Böylece toplam can kaybı 28 bin 714'e çıktı.


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