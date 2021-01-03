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Aktüel Fransa'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 157 kişi hayatını kaybetti
Aktüel

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 157 kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2021-01-03 00:21:45 -
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 157 kişi hayatını kaybetti

PARİS (AA) - Fransa'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 157 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 466 yeni vaka görüldü.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 157 kişinin yaşamını yitirmesiyle can kaybı 64 bin 921'e çıktı.

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 3 bin 466 artışla 2 milyon 643 bin 239'a yükseldi.

Hastanelerde 2 bin 641'i yoğun bakımda olmak üzere 24 bin 491 kişinin tedavisi sürüyor.

İyileşenlerin sayısı 273 artışla 195 bin 174'e ulaştı.

Ülkede Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 4,6'ya yükseldi.

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