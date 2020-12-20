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Aktüel Fransa'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 131 kişi öldü
Aktüel

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 131 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-12-20 23:43:30 -
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 131 kişi öldü

PARİS (AA) - Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 131 kişi hayatını kaybetti.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 12 bin 799 artışla 2 milyon 473 bin 354'e yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 131 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 60 bin 549'a çıktı.

Hastanelerde 2 bin 754'ü yoğun bakımda olmak üzere 24 bin 993 kişinin tedavisi sürüyor. İyileşenlerin sayısı ise 235 artışla 183 bin 806'ya ulaştı.

Ülkede Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 5,2'ye indi.

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