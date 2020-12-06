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Aktüel Fransa'da Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı düşmeye devam ediyor
Aktüel

Fransa'da Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı düşmeye devam ediyor

Yeniakit Publisher
2020-12-06 23:42:48 -
Fransa'da Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı düşmeye devam ediyor

PARİS (AA) - Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 175 kişi hayatını kaybetti.

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 11 bin 22 artışla 2 milyon 292 bin 497'ye yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle 175 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 55 bin 155'e çıktı.

Hastanelerde 3 bin 220'si yoğun bakımda olmak üzere, 26 bin 293 kişinin tedavisi sürüyor. İyileşenlerin sayısı ise 228 artışla 169 bin 586'ya ulaştı.

Ülkede dün Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 216 olarak açıklanmıştı.

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