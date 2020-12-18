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Aktüel Fransa'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 60 bini geçti
Aktüel

Fransa'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 60 bini geçti

Yeniakit Publisher
2020-12-18 23:58:03 -
Fransa'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 60 bini geçti

PARİS (AA) - Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte hastanelerde 264 kişi hayatını kaybetti.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 15 bin 674 artışla 2 milyon 442 bin 990'a yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte hastanelerde 264 ve son 3 günde yaşlı bakımevlerinde 355 kişi yaşamını yitirdi. Toplam can kaybı 60 bin 229'a çıktı.

Hastanelerde 2 bin 773'ü yoğun bakımda olmak üzere 24 bin 977 kişinin tedavisi sürüyor. İyileşenlerin sayısı ise 1150 artışla 182 bin 656'ya ulaştı.

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