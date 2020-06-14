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Dünya

Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı yükseldi

Fransa'da koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 407'ye yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-06-14 23:49:00 -
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı yükseldi

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 407 artışla 194 bin 625'e ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle 869'u yoğun bakımda olmak üzere 10 bin 881 kişi hastanelerde tedavi görüyor. Yoğun bakımda bulunanların sayısı 67 gündür düşüyor.

Salgın yüzünden son 24 saatte 9 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 29 bin 407 oldu.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısına ilişkin güncel rakam hakkında bilgi verilmedi.

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