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Dünya

Fransa'da koronavirüste ikinci dalga alarmı

Fransa'da koronavirüs vaka sayısı son 24 saatte 2 bin 524 artışla 229 bin 344'e çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-08-13 00:01:00 -
Fransa'da koronavirüste ikinci dalga alarmı

Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Fransa'da virüs bulaşan kişi sayısının son 24 saatte 2 bin 524 artışla 229 bin 344'e yükseldiği, 17 kişinin de hayatını kaybettiği açıklandı. Ülkedeki toplam ölü sayısı 30 bin 371'e çıktı.

Ülkede toplam iyileşenlerin sayısı 235 artarak 83 bin 472 olarak belirtildi.

Fransa'da günlük vaka sayısı 28 Nisan'dan bu yana en yüksek orana ulaştı.

Fransa Bilim Kurulu, ülkede sonbahar ya da kış aylarında ikinci dalganın yaşanmasından endişe ediyor.

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