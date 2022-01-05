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Korona Virüs Fransa'da koronavirüs vaka sayısında yeni rekor
Korona Virüs

Fransa'da koronavirüs vaka sayısında yeni rekor

Fransa'da 332 bin 252 ile Kovid-19 salgınının başından bu yana günlük en yüksek vaka sayısına erişildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-05 23:28:00 -
Fransa'da koronavirüs vaka sayısında yeni rekor

Halk Sağlığı Kurumunun açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 246 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede virüse bağlı can kaybı 124 bin 809'a çıktı.

Vaka sayısında rekor

Virüs bulaşan kişi sayısı 332 bin 252 artışla 10 milyon 921 bin 757'ye yükseldi. Bu, salgının başından bu yana günlük en yüksek vaka sayısı olarak kayıtlara geçti.

Yoğun bakımlarda doluluk yüzde 37,54 arttı

Hastanelerde 3 bin 695'i yoğun bakımda olmak üzere 20 bin 688 kişinin Kovid-19 tedavisine devam ediliyor. Bu sayı, son 7 günde yüzde 37,54 arttı.

Fransa'da, 31 Aralık 2020'de 232 bin 200 ve dün 271 bin 686 vaka açıklanmıştı.

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