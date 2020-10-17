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Dünya Fransa'da koronavirüs vaka sayısı rekor kırdı
Dünya

Fransa'da koronavirüs vaka sayısı rekor kırdı

Fransa'da son 24 saat içinde 32 bin 427 kişide koronavirüse rastlandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-17 23:46:00 -
Fransa'da koronavirüs vaka sayısı rekor kırdı

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede günlük vaka sayılarındaki hızlı artış sürüyor.

90 kişinin daha ölmesiyle, ülkedeki can kaybı 33 bin 392'ye çıktı. Fransa'da virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 32 bin 427 artışla 867 bin 197'ye çıktı. Bu rakam, salgının başından bu yana ülkede ve Avrupa'da kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı olarak kayıtlara geçti.

Son bir hafta içinde hastanelerde tedavi altına alınan 7 bin 198 kişiden 1269'unun yoğun bakımda tedavisi devam ediyor.

Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 13,1'e çıktı.

Sokağa çıkma yasağı

Fransa'da koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkmayı yasaklayan uygulama Paris ve çevresinde, Grenoble, Lille, Lyon, Aix-en-Provence, Marsilya, Rouen, Toulouse ve Montpellier kentlerinde uygulanmaya başlandı.

Fransızların 4 hafta süreliğine 21.00-06.00 saatlerinde ancak sağlık kuruluşlarına ve işe gitmek için dışarı çıkmalarına izin verilecek.

Ülkede, son olarak 15 Ekim'de kayıtlara geçen 30 bin 621 vakayla salgının başlangıcından bu yana ülkede ve Avrupa'da en yüksek günlük vaka sayısına rastlanmıştı.

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