Fransa'da koronavirüs durdurulamıyor
Fransa'da koronavirüs salgınında son 24 saatte 11 bin 123 vakaya rastlandı.
Fransa Halk Sağlığı Kurumundan verilen bilgiye göre, koronavirüs bulaşan kişi sayısı, son 24 saatte 11 bin 123 artışla 538 bin 569'a çıktı.
Virüs nedeniyle ülke genelinde 27 kişi daha ölürken can kaybı 31 bin 727'ye çıktı.
Ülkede koronavirüs testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 7,4'e çıktı.
Fransa'da son 7 gün içinde 4 bin 204 kişi hastanelerde tedavi altına alındı.
Paris'te kafe sahipleri isyan etti
Fransa'da önlem olarak kafe ve restorantların 22.00'dan sonra kapatılması kararı alınması kafe ve lokanta sahipleri tarafından protesto edildi.