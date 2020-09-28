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Dünya Fransa'da koronavirüs durdurulamıyor
Dünya

Fransa'da koronavirüs durdurulamıyor

Fransa'da koronavirüs salgınında son 24 saatte 11 bin 123 vakaya rastlandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-28 00:59:00 -
Fransa'da koronavirüs durdurulamıyor

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan verilen bilgiye göre, koronavirüs bulaşan kişi sayısı, son 24 saatte 11 bin 123 artışla 538 bin 569'a çıktı.

Virüs nedeniyle ülke genelinde 27 kişi daha ölürken can kaybı 31 bin 727'ye çıktı.

Ülkede koronavirüs testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 7,4'e çıktı.

Fransa'da son 7 gün içinde 4 bin 204 kişi hastanelerde tedavi altına alındı.

Paris'te kafe sahipleri isyan etti

Fransa'da önlem olarak kafe ve restorantların 22.00'dan sonra kapatılması kararı alınması kafe ve lokanta sahipleri tarafından protesto edildi.

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