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Dünya Fransa'da koronavirüs durdurulamıyor
Dünya

Fransa'da koronavirüs durdurulamıyor

Fransa'da koronavirüs salgınında son 24 saatte 10 bin 569 yeni vaka tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-20 21:28:00 -
Fransa'da koronavirüs durdurulamıyor

Fransa Halk Sağlığı Kurumu tarafından verilen bilgide, Fransa'da son 24 saatte virüs bulaşan kişi sayısı 10 bin 569 artışla 453 bin 763'e çıktı.

12 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Fransa'da toplam can kaybı 31 bin 585'e yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle son 1 haftada 3 bin 894 kişinin hastanede tedavisinin sürdüğü ve bunlardan 593'ünün yoğun bakımda yattığı Fransa'da salgın kötüleşmeye devam ediyor.

Ülkede geçtiğimiz gün 13 bin 498 vakayla salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı görüldü. Fransa'da ikinci dalganın başlamasından endişe ediliyor.

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