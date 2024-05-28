Fransa'da İslamofobi artıyor! Camiye çirkin saldırı
Avrupalı bazı liderlerin kışkırtıcı konuşmaları nedeniyle İslamofobinin arttığı Fransa'da bir camiye ırkçı saldırı gerçekleşti.
BFMTV'nin haberine göre, Lyon'un en eski camisi olan Croix-Rousse Mahallesi'ndeki Koba Camisi ırkçı saldırıya uğradı.
Caminin duvarlarına hakaret içeren İslam karşıtı ifadeler yazıldı.
Fransa İslam Konseyi (CFCM) X hesabından yaptığı paylaşımda, camiye yapılan ırkçı saldırıyı "en şiddetli" şekilde kınadı.
Cami cemaati ve yöneticileri ile dayanışma mesajı veren CFCM, Fransa'daki tüm camilerden benzeri "nefret saldırılarına" karşı ihtiyatlı olmasını istedi.