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Fransa'da internet devlerine vergi yasa tasarısı onaylandı

Ulusal Meclis'te Google, Apple, Facebook, Amazon gibi internet devlerinin ülkede elde ettiği gelir üzerinden vergilendirilmesini öngören yasa tasarısı kabul edildi

11 Temmuz 2019 Perşembe 15:20
Fransa'da internet devlerine vergi yasa tasarısı onaylandı

PARİS (AA) - Fransa Ulusal Meclisi, Google, Apple, Facebook, Amazon gibi internet devlerinin ülkede elde ettiği gelir üzerinden vergilendirilmesini öngören yasa tasarısını onayladı.

Tasarı, Senatoda kabul edilmesinin ardından, Ulusal Mecliste de onaylanmasıyla yasalaştı. Yasaya göre internet devleri Fransa'da elde ettiği gelir üzerinden yüzde 3 oranında vergilendirilecek.

Vergi, cirosu küresel ölçekte 750 milyon avro ve Fransa içinde de 25 milyon avro olan şirketlere uygulanacak.

Google, Amazon, Facebook, Apple, Instagram gibi yaklaşık 30 şirkete uygulanacak vergiler Fransa'ya bu yıl 400 milyon avro, gelecek yıl ise 650 milyon avro gelir getirmesi bekleniyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, iki yıl önce yaptığı açıklamada, uluslararası internet şirketlerinin, Avrupa Birliği üyesi ülkelerde elde ettikleri gelir üzerinden vergilendirilmesi gerektiğine işaret ederek, "Oyunun kurallarına uymayan internet devlerine ilişkin daha etkili düzenlemeler istiyoruz." demişti.

Google, Apple, Facebook ve Amazon gibi şirketler, Avrupa kamuoyunda, gelirlerini, elde ettikleri ülkede değil de daha düşük vergi ödeyebildikleri ülkede beyan ettikleri için eleştiriliyor.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 15:20
  1. Fransa
  2. internet devleri
  3. vergi yasa tasarısı

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