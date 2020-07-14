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Aktüel

Fransa'da hükümet karşıtı gösteride olaylar çıktı

Yeniakit Publisher
2020-07-14 20:02:15 -
Fransa'da hükümet karşıtı gösteride olaylar çıktı

PARİS (AA) - Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen hükümet karşıtı gösteride olaylar yaşandı.

Fransa'da "14 Temmuz Ulusal Bayramı" kutlanırken, Paris'te sağlık çalışanları ve sarı yelekliler birçok sendikanın çağrısıyla Republique Meydanı'nda toplandı.

Bastille Meydanı'na yürüyen gruptakiler, hükümet karşıtı slogan attı ve pankartlar taşıdı.

Sağlık çalışanları, çalışma koşullarının iyileştirilmesini talep etti.

Gösteride polisle gruptakiler arasında arbede yaşandı, polis biber gazıyla göstericilere müdahale etti.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gösteride güvenlik güçlerimize karşı kabul edilemez davranışları şiddetle kınıyorum." ifadesini kullandı.





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