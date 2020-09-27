Fransa’da habere casusluk dâvâsı
Türkiye’de, PKK yandaşları ve FETÖ’cülerin devletin gizli belge ve bilgilerini sızdırıp haber yapmasını “basın özgürlüğü” olarak gören Fransa, iki yüzlülüğünü bir defa daha ortaya koydu.
Ankara’ya özgürlük nasihatı veren Paris yönetimi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasındaki telefon görüşmesinin içeriğini yayımlayan gazeteler hakkında soruşturma başlattı. Fransa Dışişleri Bakanlığının sitesinde yer alan soru-cevap kısmında bir gazeteci, Bakanlığın, Fransız gazetelerinin, Rus muhalif Aleksey Navalnıy’ın zehirlendiği iddiasına ilişkin Putin ile Macron arasındaki telefon görüşmesinin detaylarının yayımlaması hakkındaki görüşünü sordu. Bakanlık, “İç meselelere ait gizli belgelerin sızdırılması kabul edilemez. Konuya ilişkin soruşturma sürüyor” dedi.