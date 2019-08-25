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Fransa'da G7 Zirvesi devam ediyor

Liderler, zirvenin ikinci gününde uluslararası güvenlik ve ekonomi konulu oturuma katıldı

25 Ağustos 2019 Pazar 12:08
Fransa'da G7 Zirvesi devam ediyor

PARİS (AA) - ABD, Almanya, İngiltere, Japonya, Fransa, Kanada ve İtalya'nın yer aldığı G7 Zirvesi devam ediyor.

G7 Zirvesi'nin ikinci gününde ev sahibi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump, Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Japonya Başbakanı Abe Şinzo, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Donald Tusk uluslararası güvenlik ve ekonomi konulu oturuma katıldı.

Suriye, İran, Brexit, Libya ve Amazon'daki orman yangınları da zirvede görüşülecek konuların arasında yer alıyor.

Bu arada, Fransız basınının diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberlere göre, G7 ülkeleri İran'a nükleer anlaşma konusunda mesaj iletmesi için Macron'a görev verdi.

Zirveye bugün Macron'un daveti üzerine Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Genel Sekreteri Angel Gurria, Dünya Bankası Başkanı David Malpass, Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkan Yardımcısı David Lipton, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Genel Direktörü Guy Ryder, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Genel Direktörü Ricardo Azevedo, Afrika Kalkınma Bankası Başkanı Akinwumi Adesina ve Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed'in yanı sıra Ruanda, Mısır, Hindistan, Senegal, Burkina Faso, Güney Afrika, Şili, İspanya, Avustralya ve Güney Afrika'dan liderlerin de katılması bekleniyor.

Ayrıca, liderler zirve kapsamında ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

Bugün eşitsizlikle mücadele ve G7'nin Afrika ile ortaklığı konularında iki ayrı oturumun daha yapılacağı zirvenin ikinci günü aile fotoğrafı ve ev sahibi Macron’un vereceği akşam yemeğiyle sona erecek.

- Gösteriler

Bu arada, G7 karşıtı grupların Biarritz çevresinde düzenlediği gösteriler bugün de devam ediyor. Eylemciler, Bayonne'da toplanmaya başladı. Yetkililer, bugünkü eylemlerde şiddet olaylarının çıkmasından endişe ediyor.

Protestocular dün Biarritz yakınlarındaki Hendaye ve Bayonne kentlerinde eylem yapmış, Bayonne’da polis ile göstericiler arasında gerginlik yaşanmıştı. Önceki gün ise Urrugne'de yolda blokaj eylemi yapıldığı sırada protestocularla polis arasında çıkan olaylarda 17 kişi gözaltına alınmış ve 4 polis hafif yaralanmıştı.

Dün akşam Macron'un G7 ülkelerinin liderlerine verdiği yemekle başlayan zirve yarın sona erecek.

Özellikle terör saldırısı ihtimaline karşı zirve boyunca 13 bin 200 polis ve jandarmanın yanı sıra 450 itfaiye eri görev yapıyor.

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 12:08
  1. Fransa
  2. G7 Zirvesi
  3. Gösteri
  4. Macron

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