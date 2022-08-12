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Dünya Fransa'da eli kanlı Esed rejimiyle ilgili gelişme! Savcılığa ilettiler
Dünya

Fransa'da eli kanlı Esed rejimiyle ilgili gelişme! Savcılığa ilettiler

Fransa'da, eli kanlı Beşşar Esed rejimi güçlerince işlenen muhtemel suçlarla ilgili önemli belgeler savcılığa iletildi.

Yeniakit Publisher
2022-08-12 23:42:00 -
Fransa'da eli kanlı Esed rejimiyle ilgili gelişme! Savcılığa ilettiler

Fransa Dışişleri Bakanlığı, eli kanlı Beşşar Esed rejimi güçlerince işlenen muhtemel suçlarla ilgili önemli belgeleri savcılığa iletti.

Bakanlıktan konu ile ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, çok sayıda fotoğraf ve görüntünün bulunduğu belgelerin 2013'te Şam'daki Tadamon Katliamı sırasında katil rejim yanlısı güçler tarafından işlenen vahşetlerle ilgili olduğu, bu olaylar esnasında onlarca sivilin katledildiği bildirildi.

"İddia edilen eylemlerin özellikle insanlığa karşı suçlar ve savaş suçları olmak üzere, en ciddi uluslararası suçları oluşturması muhtemel." denilen açıklamada, Dışişleri Bakanlığının olayları Fransa Ulusal Terörle Mücadele Savcılığına bildirdiği ve belgeleri de aktardığı belirtildi.

Açıklamada, "cezasızlıkla mücadelenin, mağdurlar için adalet meselesi" olduğu ve Suriye'de kalıcı barış inşa etmek için "temel koşul" oluşturduğuna işaret edildi.

Son 10 senede Suriye halkına karşı işlenen suçların hatırlatıldığı açıklamada, suçluların adalet önünde hesap vermesi için Fransa'nın seferber olmaya devam ettiği vurgulandı.

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