Fransa'da düzen değişiyor! Bu sefer polisler hükümete başkaldırdı

Polis otolarıyla Zafer Takı’nın etrafını kapatan polisler, araçlarının siren lambalarını açıp kapatarak, özellikle kendilerini yeteri kadar savunmadığı eleştirisini yönelttikleri İçişleri Bakanı Christophe Castaner’e olan tepkilerini dile getirdi.

Polis sendikası sözcüsü Brut Yoann Maras, burada basına yaptığı açıklamada, “Bakan Castaner’den bizi desteklediğine dair bir jest beklerken, onun meslektaşlarımızı yalnız bıraktığı hissine kapılıyoruz. Arkadaşlarımız, kaderleriyle baş başa bırakıldığını düşünüyor.” diyerek tepkisini dile getirdi.

Polisler önceki gün, Marsilya kentinde görev yaptıkları karakolların önüne çıkarak yerlere attıkları kelepçelerle, bakanı protesto etmişti.

Fransız polisler, İçişleri Bakanı Christophe Castaner’in polis karşıtı göstericiler karşısında kendilerini yeterince savunmadığı görüşünü dile getiriyor.

Fransa’daki polis karşıtı gösteriler

Fransa’da adli tıp yetkililerinin, polis aracında hayatını kaybeden siyahi genç Adama Traore’nin “polisin müdahalesiyle boğularak öldüğü” yolunda rapor yayınlamasının ardından son üç gündür ülke genelinde protestolar düzenleniyor.

24 yaşındaki Traore, 19 Temmuz 2016'da, kimlik kontrolünde yaşanan gerilim sonrası karakola götürülmek üzere bindirildiği polis aracında hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından yapılan ilk açıklamalarda, Adama'nın rahatsızlandığı ve ilk yardım ekibine teslim edildiği belirtilmişti. Daha sonra ise Traore'nin, doktor müdahale etmeden önce polis aracında hayatını kaybettiği ortaya çıkmıştı.

Olaya karışan kolluk kuvvetleriyle ilgili herhangi bir soruşturma açılmazken, yargı sürecinden de sonuç çıkmadı.

Traore'nin ölümü sonrası çok sayıda protesto gösterileri düzenlenmiş, Traore'nin kardeşleri ve aile fertlerinden birçoğu gözaltına alınmıştı.

Savcının, "Traore'nin polis şiddetiyle değil enfeksiyon nedeniyle kalp krizi geçirerek ölmüş olabileceği" şeklindeki açıklaması üzerine de banliyölerde isyan başlamıştı.