Fransa'da dehşet anları! İnişe geçen uçak düşüp alev aldı Fransa'da Rivesaltes Havalimanı'na doğru inişe geçen gösteri uçağı yol kenarına düşerek alev aldı.

Fransa’da gösteri uçağı, havalimanına inişi sırasında yol kenarına düştü. Olay, Fransa’nın güneyinde bulunan Perpignan şehrinin Rivesaltes Havalimanı’nda meydana geldi. Fransa Hava Kuvvetleri’ne bağlı, ‘Patrouille de France’ birimine ait gösteri uçağı havalimanına iniş yaparken yol kenarına düştü. Yol trafiğe kapatıldı Uçağın pilotunun yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Düşüşün ardından alev alan uçağa itfaiye ekipleri müdahale ederken, uçağın düştüğü yol trafiğe kapatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.