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Fransa'da dehşet anları! İnişe geçen uçak düşüp alev aldı

Fransa'da Rivesaltes Havalimanı'na doğru inişe geçen gösteri uçağı yol kenarına düşerek alev aldı.

25 Temmuz 2019 Perşembe 16:26

Fransa’da gösteri uçağı, havalimanına inişi sırasında yol kenarına düştü.

Olay, Fransa’nın güneyinde bulunan Perpignan şehrinin Rivesaltes Havalimanı’nda meydana geldi. Fransa Hava Kuvvetleri’ne bağlı, ‘Patrouille de France’ birimine ait gösteri uçağı havalimanına iniş yaparken yol kenarına düştü.

Yol trafiğe kapatıldı

Uçağın pilotunun yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Düşüşün ardından alev alan uçağa itfaiye ekipleri müdahale ederken, uçağın düştüğü yol trafiğe kapatıldı.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 16:26
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  3. gösteri uçağı
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