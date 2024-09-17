Ülke neye uğradığını şaşırdı! Fransa'da cinsel istismar skandalı! Suçu kabul etti: 'Ben bir tecavüzcüyüm'

Fransa'da 71 yaşındaki eşini uyuşturarak yıllarca çok sayıda erkeğin cinsel istismarına uğrattığı iddiasıyla yargılanan baş sanık Dominique Pelicot, mahkemede kendisine yöneltilen tüm suçları kabul etti. Pelicot yargılandığı duruşmada "Ben de bu salondakiler gibi bir tecavüzcüyüm" dedi.

Fransa'da onlarca erkeğin eşine tecavüz etmesini teşvik eden Dominique Pelicot yargılandığı duruşmada tüm suçlamaları kabul etti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Dominique Pelicot'nun baş sanık olarak yargılandığı istismar davası Avignon kentinde devam ediyor.

İLK KEZ KONUŞTU

Pelicot, ilk kez bugün mahkemede konuşarak, kendisine yöneltilen suçların tamamını kabul etti. Pélicot, toplu davadaki diğer 50 sanıktan bahsederek, "Bu odadaki diğerleri gibi ben de bir tecavüzcüyüm" dedi.

"HERKES BİLİYORDU"

Sanıkların, eski eşi Gisele Pelicot'nun olaylar sırasında bilinçsiz olduğundan haberdar olduğunu kast eden Pelicot, "Herkes biliyordu, aksini söyleyemezler." dedi.

"AFFEDİLMEZ OLSA DA AF DİLİYORUM"

Pelicot, Gisele Pelicot'nun başına gelenleri hak etmediğini söyleyerek, "Yaptığım için pişmanım, affedilemez olsa da af diliyorum." diye konuştu.

Dominique Pelicot, çocukluğunda kendisinin de istismara uğradığını anlattı.

Gisele Pelicot ise "Bay Pelicot'nun az önce söylediklerini duymak benim için çok zor." ifadesini kullanarak, 50 yıl beraber yaşadığı eski eşinin istismar yapacağını bir an bile aklına getirmediğini belirtti.

Avignon şehrinde, 72 yaşındaki Gisele Pelicot'nun eşi Dominique Pelicot tarafından uyuşturularak onlarca erkek tarafından tecavüze uğratıldığına ilişkin dava ay başında görülmeye başlamış ve ülke gündeminde tepkilere yol açmıştı.

Gisele Pelicot, duruşmalarda kimliğinin gizli tutulması hakkından vazgeçmişti.