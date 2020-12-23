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Aktüel Fransa’da cinnet geçiren kişi üç jandarmayı öldürdü
Aktüel

Fransa’da cinnet geçiren kişi üç jandarmayı öldürdü

Yeniakit Publisher
2020-12-23 10:53:24 -
Fransa’da cinnet geçiren kişi üç jandarmayı öldürdü

PARİS (AA) - Fransa'nın merkezindeki Puy-de-Dome bölgesinde bir köyde, cinnet geçiren kişi üç jandarmayı öldürdü, birini yaraladı.

Saint-Just kenti yakınlarında bir köyde, Ulusal Jandarma Müdahale Birimine (GIGN) bağlı ekip, ihbar üzerine kocasından şiddet gören bir kadını kurtarmaya gitti.

Cinnet geçiren ve eşine şiddet uygulayan adamın açtığı ateş sonucu üç jandarma hayatını kaybetti, biri yaralandı,

Güvenlik kaynakları, adamın ateşe verdiği evinin tamamen yandığını, eşinin ise jandarmalar tarafından kurtarıldığını belirtti.

Yetkililer, jandarmaları öldüren adamın kaçtığı ya da yanan evde kalarak öldüğü ihtimali üzerinde duruyor.




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