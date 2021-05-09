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Dünya Fransa’da çığ felaketi
Dünya

Fransa’da çığ felaketi

Fransa’nın güneyindeki 2 noktada art arda çığ düşmesi sonucu 7 kişi yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-09 04:45:00 -
Fransa’da çığ felaketi

Fransız Alplerinin bulunduğu Savoie bölgesinde 2 noktada art arda çığ felaketi yaşandı. İlk çığ deniz seviyesinden 2 bin 642 metre yükseklikteki Valloire kasabasında, ikinci çığ ise 3 bin 779 metrelik Mont Pourri'de yerel saatle 14.00 sıralarında düştü.

Olaylarda 2 yürüyüşçü grubu çığ altında kaldı. İlk belirlemelere göre, 4 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin ise yaralı olarak kurtarıldığı belirtilmişti. Olayın ardından Yüksek Dağ Jandarma Müfrezesinden (PGHM) 6 asker, 2 helikopter ve 2 köpek kurbanları aramak için seferber edildi. Arama kurtarma çalışmalarında 3 kişinin daha cesedine ulaşılması ile toplam can kaybı 7’ye ulaşmış oldu.

Yetkililer, son günlerde dağlarda yoğun kar yağışı sonrasında yaşanan sıcaklık nedeniyle bu hafta sonu "özellikle yüksek" çığ riskine karşı uyarıda bulunmuştu.

Öte yandan geçtiğimiz pazartesi günü Isere ve Hautes-Alpes bölgelerinde çığ düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetmişti. Son olayla birlikte Alplerde bir haftada yaşamını yitirenlerin sayısı 12 oldu.

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