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Fransa'da Belçika'ya ait savaş uçağı düştü

Belçika'ya ait F-16 savaş uçağı Fransız kasabasına düştü.

19 Eylül 2019 Perşembe 14:00
Fransa'da Belçika'ya ait savaş uçağı düştü

Fransız yetkililerBelçika Hava Kuvvetlerine ait F-16 savaş uçağının, Fransa'nın batısındaki Brittany bölgesinde yer alan Pluvigner kasabasına düştüğünü açıkladı.

Pilotlardan birinin kurtulduğu diğerinin ise elektrik tellerine takıldığı ancak daha sonra onun da kurtarıldığı aktarıldı.

Savaş uçağının eğitimuçuşu gerçekleştirdiği belirtildi.

Kasabaya düşen uçağın etrafının güvenlik güçleri tarafından sarıldığı belirtilirken, şu ana kadar sivilölen ya da yaralanan olmadığı kaydedildi.

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Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 14:00
  1. Belçika Hava Kuvvetlerine ait F-16 savaş uçağı
  2. Fransa
  3. Brittany bölgesi
  4. Pluvigner kasabası
  5. eğitim uçuşu
  6. Belçika

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