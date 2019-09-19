Fransa'da Belçika'ya ait savaş uçağı düştü

Fransız yetkililer, Belçika Hava Kuvvetlerine ait F-16 savaş uçağının, Fransa'nın batısındaki Brittany bölgesinde yer alan Pluvigner kasabasına düştüğünü açıkladı.

Pilotlardan birinin kurtulduğu diğerinin ise elektrik tellerine takıldığı ancak daha sonra onun da kurtarıldığı aktarıldı.

Savaş uçağının eğitimuçuşu gerçekleştirdiği belirtildi.

Kasabaya düşen uçağın etrafının güvenlik güçleri tarafından sarıldığı belirtilirken, şu ana kadar sivilölen ya da yaralanan olmadığı kaydedildi.