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Aktüel Fransa'da Başbakan Castex'e "salgın sürecini yönetemediği" gerekçesiyle suç duyurusu
Aktüel

Fransa'da Başbakan Castex'e "salgın sürecini yönetemediği" gerekçesiyle suç duyurusu

Yeniakit Publisher
2020-09-17 14:05:09 -
Fransa'da Başbakan Castex'e "salgın sürecini yönetemediği" gerekçesiyle suç duyurusu

PARİS (AA) - Fransa'da yaklaşık 2 ay önce göreve gelen Başbakan Jean Castex hakkında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecini kötü yönettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu.

Fransız basınındaki haberlere göre, Fransa Koronavirüs Mağdurları Derneği, 3 Temmuz'da göreve gelen Castex'i Kovid-19'un neden olduğu sağlık krizini yönetememekle suçlayarak Fransa Adalet Divanına (CJR) şikayet etti.

Dernek adına suç duyurusunda bulunan avukat Fabrice Di Vizio, şikayetin gerekçesini Başbakan Castex'in Ceza Kanunu'nun 223-7 bendine göre "salgının insanların hayatını tehlikeye atan etkilerini önlemeye yönelik tedbirlerden gönüllü olarak kaçınması" şeklinde açıkladı.

"Başbakan heyecanlı konuşuyor ama salgını önlemede yetersiz kalıyor, aptalca tedbirler alıyor." ifadesini kullanan Di Vizio, sürecin yanlış yönetilmesi nedeniyle çok sayıda mağduriyetin yaşandığını belirtti.

Avukat Di Vizio, bir önceki Başbakan Edouard Philippe ile istifa eden eski Sağlık Bakanı Agnes Buzyn hakkında da aynı nedenle suç duyurusunda bulunmuş ve mahkeme hükümete soruşturma açmıştı.

- Salgının başından bu yana hükümete yönelik 90 suçlamanın yalnıza 9'u kabul edildi

Kovid-19 salgını başladığından beri hükümete yöneltilen 90 suçlamadan yalnızca 9'unu görüşmeyi kabul eden mahkemenin bu suçlamayı kabul edip etmeyeceği ise henüz bilinmiyor.

Fransa'da hükümet üyelerini yalnızca Fransa Adalet Divanı yargılayabiliyor.


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