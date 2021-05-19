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Dünya Fransa'da anketler yapıldı! Macron, koltuğu Le Pen'e kaptırıyor!
Dünya

Fransa'da anketler yapıldı! Macron, koltuğu Le Pen'e kaptırıyor!

Fransa'daki seçimleri kazanmak için zaman zaman Türkiye'ye karşı da saldırganlaşan Macron'un, yapılan anketlerde koltuğu Le Pen'e kaptırdığı görüldü.

Yeniakit Publisher
2021-05-19 23:50:00 -
Fransa'da anketler yapıldı! Macron, koltuğu Le Pen'e kaptırıyor!

Fransa'da araştırma şirketi tarafından yapılan ankete göre, bugün seçim olsa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, koltuğunu Le Pen'e kaptırıyor.

Europe Elects araştırma şirketi tarafından Fransa'da yapılan, "Bugün Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirdiniz?" anketinin sonuçları yayınlandı.

Anketler Le Pen'i gösteriyor

Anket sonuçlarına göre, Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisinin lideri Marine Le Pen, yüzde 29 ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u geçerek zirvede yer aldı.

Macron yüzde 27 oy aldı

Macron ise, yüzde 27 oy ile listede ikinci sırada yer aldı.

 

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