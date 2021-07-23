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Gündem Fransa'da alarma geçiren terör alarmı!
Gündem

Fransa'da alarma geçiren terör alarmı!

Fransa İçişleri Bakanlığı, terör örgütü El-Kaide tarafından yayımlanan bir videoda Fransa'nın tehdit edilmesi nedeniyle valiliklere teröre karşı teyakkuzda olmaları çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-07-23 14:45:00 -
Fransa'da alarma geçiren terör alarmı!

Sosyal medya uygulaması Telegram’da bulunan, El-Kaide’ye ait olduğu belirtilen As-Sahab kanalında, 15 Temmuz’da yayımlanan videoda Fransa'nın yanı sıra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile İçişleri Bakanı Gerard Darmanin adları verilerek tehdit edildi.​​​​​​​

Terör eylemine karşı alarm

İçişleri Bakanlığı valiliklere gönderdiği yazı ile yaz boyunca terör eylemlerine karşı teyakkuzda olmalarını istedi.

Bakan Darmanin, Twitter hesabından konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Terör tehdidi halen var. Valilikleri yaz boyunca yüksek teyakkuzda olmaya çağırdım." ifadesini kullandı.

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