Fransa'da alarm! 6 havaalanı boşaltıldı
Fransız polisi, Lille, Lyon, Nantes, Nice, Toulouse ve Beauvais havalimanlarının güvenlik gerekçesi ile boşaltıldığı duyuruldu.
Fransız polisi, Lille, Lyon, Nantes, Nice, Toulouse ve Beauvais havalimanlarının güvenlik gerekçesi ile boşaltıldığı duyuruldu.
AFP haber ajansına konuşan bir polis kaynağı e-posta ile gönderilen bir tehdit sonrası 6 havalimanının boşaltıldığını açıkladı.
Boşaltılan havalimanları Lille, Lyon, Nantes, Nice, Toulouse ve Beauvais olarak duyuruldu.