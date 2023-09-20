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Dünya Fransa'da abaya kararı skandalı görüşüldü
Dünya

Fransa'da abaya kararı skandalı görüşüldü

Yeniakit Publisher
2023-09-20 01:45:00 -
Fransa'da abaya kararı skandalı görüşüldü

Fransa'da okullardaki abaya (uzun elbise) yasağı kararı için yapılan itiraz Danıştay'da ele alındı.

Danıştay'da, okullarda abaya ve "erkek entarisi (kamis)" yasağı kararı için yürütmenin durdurulması talebiyle Sud Education Paris, La Voix Lyceenne ve Le Poing Leve Lycee sendikalarının yaptığı başvuruyu değerlendirmek üzere oturum düzenlendi.

Oturumun ardından 3 sendikanın avukatı Clara Gandin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, abayanın doğası itibarıyla dini bir kıyafet olmadığı yönünde görüş çoğunluğu olduğunu, bu şekilde düşünen Laikliklik uzmanı tarihçiler, İslam kültürü uzmanları ve dini makamlar olduğunu anlattı.

Gandin, Eğitim Bakanı Gabriel Attal'ın bir kıyafetin doğası itibarıyla dini bir kıyafet olduğunu belirlemek için kendisini dini makamların yerine koyduğunu ifade ederek, Attal'ın böyle davranarak laiklik prensibini ihlal ettiğini ve birçok kızın abayayı okullarda giymesinin asıl sebebinin dinlerini beyan etmek olmadığını söyledi.

Attal'ın okullarda abaya yasağına ilişkin geçen haftalarda okul müdürlerine yolladığı bildirinin bugün yaşanan ayrımcılığın tohumlarını taşıdığı yorumunu yapan Gandin, "Sadece Müslüman veya Müslüman olarak algılanan öğrenciler uzun ve bol kıyafetler giyemiyor" dedi.

Oturumu takip eden üniversite öğrencisi ve Le Poing Leve sendikası üyesi Ariane Anemoyannis, yasağı "skandal" olarak niteleyerek, "(Abaya yasağı) Müslüman karşıtı (İslamofobi) bir adım ve özellikle Müslüman veya Müslüman olarak algılanan genç kadınları hedef alıyor." değerlendirmesini yaptı.
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Anemoyannis, "Bu (yasak), hükümet için, bu yaz Nael cinayetinin ardından polisin cezasız kalmasına isyan eden işçi sınıfı mahallelerindeki gençleri baskılamaya ve taciz etmeye devam etmenin bir yolu." dedi.

Feminist ve avukat Yelena Mandengue, hükümetin abaya yasağıyla kadınların haklarını tehlikeye atan bir politika yürütmeye devam ettiğini savundu.

Mandengue, okullarda akran zorbalığı gibi sorunlar olduğunu belirterek, "Oturumda da denildiği gibi, hep aynı kişiler hedef gösteriliyor, hep kadınlar." dedi.

Danıştay'ın okullarda abaya yasağına karşı yapılan itiraza yönelik kararını birkaç gün içinde vermesi bekleniyor.

Süreç

Eğitim Bakanı Grabriel Attal, 27 Ağustos'ta okullarda abayanın yasaklanacağını duyurmuş, Müslümanların haklarını savunan ADM Derneği, yasağı Danıştay'a taşınmıştı.

Danıştay, 7 Eylül'de abaya yasağının "özel hayata saygı, ibadet ve eğitim haklarını" ihlal etmediği kararını vermiş, Sud Education Paris, La Voix Lyceenne ve Le Poing Leve Lycee sendikaları, yürütmeyi durdurma talebiyle 4 Eylül'de Danıştay'a başvurmuştu.

Sendikalar, Attal'ın neyin dini nitelikte olduğuna karar vermeye yetkisi olmadığını savunurken, abayanın dini bir kıyafet olarak tanımlanamayacağını ve yasağın ayrımcılığa yol açacağını açıklamıştı.

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