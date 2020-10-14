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Dünya Fransa'da 73 camiye kilit vuruldu
Dünya

Fransa'da 73 camiye kilit vuruldu

Fransa'da "radikal İslamcılık ile mücadele" iddiasıyla yılın başından itibaren 73 caminin kapatıldığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-14 03:23:00 -
Fransa'da 73 camiye kilit vuruldu

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin tarafından verilen bilgiye göre, geçen ay ülkenin Herault bölgesinde bir cami ve bir özel okul, diğer bölgelerde ise bir dernek ve 9 iş yerinin kapatıldığı ortaya çıktı.

2020 yılının başından bu yana toplam 73 cami, özel okul ve iş yerlerinin kapatıldığını ifade eden Darmanin, ülkede 231 yabancının radikalleştiği gerekçesiyle sınır dışı edilmesi gerektiğini söyledi.

Diğer taraftan Darmanin, geçen ay 4,2 ton uyuşturucunun ele geçirildiğini ve uyuşturucu kaçakçılığı yapan 1189 kişinin gözaltına alındığını söyledi.

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