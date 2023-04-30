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Spor Fransa'da 6 gollü final! 1957'den sonra ilk kez...
Spor

Fransa'da 6 gollü final! 1957'den sonra ilk kez...

Yeniakit Publisher
2023-04-30 01:58:00 -
Fransa'da 6 gollü final! 1957'den sonra ilk kez...

Nantes’ı 5-1 mağlup eden Toulouse, Fransa Kupası’nın sahibi oldu. Toulouse, 1957’den sonra tarihinde ikinci kez kupayı müzesine götürdü.

Fransa Kupası finalinde Nantes'ı 5-1 yenen Toulouse, kupanın sahibi oldu.

Başkent Paris'teki Stade de France'ta oynanan final maçının ilk yarısını Toulouse, 4 ve 10. dakikalarda Logan Costa, 23 ve 31. dakikalarda Thijs Dallinga’nın golleriyle 4-0 önde tamamladı.

Kupanın son şampiyonu Nantes, karşılaşmanın 75. dakikasında Ludovic Blas'ın penaltı golüyle farkı üçe indirdi. Bu gole 79. dakikada Zakaria Aboukhlal ile karşılık veren Toulouse, sahadan 5-1 galip ayrılarak kupaya uzandı.

Toulouse, 1957’den sonra tarihinde ikinci kez kupayı müzesine götürdü.
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